» » » Еще около 20 тысяч человек смогут стать гражданами Узбекистана с 1 мая
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  • 5 февраль 2021 10:08
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Еще около 20 тысяч человек смогут стать гражданами Узбекистана с 1 мая

Еще около 20 тысяч человек смогут стать гражданами Узбекистана с 1 маяЕще порядка 20 тысяч человек смогут получить паспорта Узбекистана с 1 мая 2021 года, соответствующий указ подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. Документ опубликовало информагентство УзА. Речь идет о людях без гражданства, которые постоянно проживали в РУз последние 15 лет. Об этом пишет Sputnik Узбекистан.

 

В соответствии с указом, стать обладателями узбекского паспорта смогут лица, не принявшие гражданство другого государства, прибывшие в РУз до 1 января 2005 года и постоянно проживающие в ней, а также постоянно проживающие в республике в течение 15 лет при изъявлении ими желания.

 

Напомним, в 2019 году был установлен порядок прямого предоставления гражданства Узбекистана тем, кто прибыл в республику до 1995-го. Это дало возможность более 50 тысячам человек получить паспорт РУз.

 

По данным швейцарской компании Henley&Partners, Узбекистан занимает 86 строку рейтинга привлекательности паспортов. Граждане республики могут въехать в 57 стран без предварительного оформления визы.


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