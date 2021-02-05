Еще около 20 тысяч человек смогут стать гражданами Узбекистана с 1 мая

Еще порядка 20 тысяч человек смогут получить паспорта Узбекистана с 1 мая 2021 года, соответствующий указ подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. Документ опубликовало информагентство УзА. Речь идет о людях без гражданства, которые постоянно проживали в РУз последние 15 лет. Об этом пишет Sputnik Узбекистан.

В соответствии с указом, стать обладателями узбекского паспорта смогут лица, не принявшие гражданство другого государства, прибывшие в РУз до 1 января 2005 года и постоянно проживающие в ней, а также постоянно проживающие в республике в течение 15 лет при изъявлении ими желания.

Напомним, в 2019 году был установлен порядок прямого предоставления гражданства Узбекистана тем, кто прибыл в республику до 1995-го. Это дало возможность более 50 тысячам человек получить паспорт РУз.

По данным швейцарской компании Henley&Partners, Узбекистан занимает 86 строку рейтинга привлекательности паспортов. Граждане республики могут въехать в 57 стран без предварительного оформления визы.