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  • 4 февраль 2021 8:46
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Около 9% осужденных в Узбекистане заражены COVID-19 — МВД

Около 9% осужденных в Узбекистане заражены COVID-19 — МВДВ Узбекистане подхватили коронавирусную инфекцию около 9% заключенных. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

 

Летальных случаев зафиксировано не было. Об этом сообщил глава отдела по организации лечебно-профилактической помощи Главного управления по исполнению наказания (ГУИН) МВД Баходыр Юсупов.

 

"Следует отметить, что около девяти процентов осужденных заболели коронавирусом. Но смертей не было", — заявил он во время онлайн-брифинга.

 

Юсупов отметил, что все осужденные, у которых диагностирована средняя и тяжелая формы COVID-19, находятся в специализированных больницах. Не остаются без помощи и заключенные с легкой или вовсе бессимптомной формой заболевания. Они получают лечение в медучреждениях системы ГУИН.

 

По данным МВД, сегодня в системе исполнения наказания Узбекистана содержатся более 22 тысяч человек, из них более 14 тысяч отбывают наказание в колониях закрытого типа, остальные — в колониях-поселениях.

 

Таковых в республике имеется 25, колоний закрытого типа — 18. Также имеется 11 следственных изоляторов.


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