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  • 4 февраль 2021 8:40
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Республика Корея исключила Узбекистан из «красной зоны»

Республика Корея исключила Узбекистан из «красной зоны»Благодаря стабилизации эпидемической ситуации, Республика Корея исключила Узбекистан из списка стран в «красной зоне», передает UzReport.

 

В связи с этим, Агентство по внешней трудовой миграции начало переговоры с соответствующими ведомствами Южной Кореи, чтобы согласовать порядок организованного въезда в эту страну узбекистанцев, у которых не истек срок действия визовых подтверждений.

 

Точной даты пока нет, но агентство рекомендует гражданам подготовить все необходимые документы: договоры, визовые подтверждения и медицинские справки.

 

В агентстве напомнили, что срок действия медицинских справок и справок об отсутствии судимости составляет 3 месяца со дня их выдачи.

 

Гражданам, не имеющим загранпаспорта, рекомендуется немедленно оформить его.


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