Республика Корея исключила Узбекистан из «красной зоны»

Благодаря стабилизации эпидемической ситуации, Республика Корея исключила Узбекистан из списка стран в «красной зоне», передает UzReport.

В связи с этим, Агентство по внешней трудовой миграции начало переговоры с соответствующими ведомствами Южной Кореи, чтобы согласовать порядок организованного въезда в эту страну узбекистанцев, у которых не истек срок действия визовых подтверждений.

Точной даты пока нет, но агентство рекомендует гражданам подготовить все необходимые документы: договоры, визовые подтверждения и медицинские справки.

В агентстве напомнили, что срок действия медицинских справок и справок об отсутствии судимости составляет 3 месяца со дня их выдачи.

Гражданам, не имеющим загранпаспорта, рекомендуется немедленно оформить его.