На заправках "Узбекнефтегаза" в Ташкенте начали устанавливать зарядные станции для электромобилей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минэнерго.

На данный момент зарядные станции доступны на двух заправках в Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах столицы.

Ранее представитель Минэнерго отмечал, что все заправки "Узбекнефтегаза" в стране планируется оснастить зарядными устройствами для электромобилей. В министерстве считают, что к 2030 году, то есть за 10 лет, примерно четверть транспорта города перейдет в разряд электромобилей. Это произойдет благодаря двум факторам – развитию инфраструктуры и снижению цены на сами электромобили.

По итогам прошлого года в Узбекистан завезли из-за рубежа 131 электроавтомобиль. Всего было импортировано 92 электромобиля из Китая, 13 – из Республики Корея, 7 – из Грузии, 7 – из США и 5 – из Германии, а также 7 – из других стран.