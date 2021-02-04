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  • 4 февраль 2021 7:16
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На заправках "Узбекнефтегаза" в Ташкенте начали устанавливать зарядные станции для электромобилей

На заправках "Узбекнефтегаза" в Ташкенте начали устанавливать зарядные станции для электромобилейНа заправках "Узбекнефтегаза" в Ташкенте начали устанавливать зарядные станции для электромобилей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минэнерго.

 

На данный момент зарядные станции доступны на двух заправках в Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах столицы.

 

Ранее представитель Минэнерго отмечал, что все заправки "Узбекнефтегаза" в стране планируется оснастить зарядными устройствами для электромобилей. В министерстве считают, что к 2030 году, то есть за 10 лет, примерно четверть транспорта города перейдет в разряд электромобилей. Это произойдет благодаря двум факторам – развитию инфраструктуры и снижению цены на сами электромобили.

 

По итогам прошлого года в Узбекистан завезли из-за рубежа 131 электроавтомобиль. Всего было импортировано 92 электромобиля из Китая, 13 – из Республики Корея, 7 – из Грузии, 7 – из США и 5 – из Германии, а также 7 – из других стран.


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Экономика / Новости Узбекистана
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