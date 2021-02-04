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  • 4 февраль 2021 7:09
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Узбекистан получит 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX

Узбекистан получит 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAXУзбекистан получит 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной программы COVAX, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

 

Стоимость вакцины составит примерно 3 доллара за дозу. Планируется, что поставки вакцины будет начаты уже к концу первого квартала, а основная часть будет доставлена к середине этого года.

 

Вакцина разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

 

Напомним, ранее заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков сообщил, что Узбекистан заказал 15 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации 20 процентов населения.

 

При этом Узбекистан начнет прививать население вакциной Pfaizer/Biontech в апреле или мае.

 

Кроме того, в стране проводят работу по ускоренной сертификации вакцины "Спутник V", а также запуску ее производства.


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