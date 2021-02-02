» » » Никаких планов по закрытию учебных заведений нет, причин для возвращения к карантину также нет – Нурмат Отабеков
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  • 2 февраль 2021 22:18
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Никаких планов по закрытию учебных заведений нет, причин для возвращения к карантину также нет – Нурмат Отабеков

Никаких планов по закрытию учебных заведений нет, причин для возвращения к карантину также нет – Нурмат Отабеков

Член штаба по борьбе с коронавирусом Нурмат Отабеков заявил, что проникновение в Узбекистан британского штамма коронавируса не является причиной для закрытия учебных заведений и введения строгого карантина, сообщает Podrobno.uz.

 

"В сложившейся ситуации мы считаем, что причин для возвращения к карантину нет. Но если мы все успокоимся, все поедем из Узбекистана за границу, если мы позволим болезни распространяться в больших масштабах, это может стать причиной для введения ограничений. Если наш народ будет следовать рекомендациям специалистов и соответственно формировать свой образ жизни, нам не грозит серьезный карантин", – отметил он в ходе брифинга в Ташкенте.

 

По его словам, некоторые страны сейчас снова ввели карантин, другие – ослабляют ограничения.

 

"В любом случае, мы будем действовать в зависимости от ситуации. Сейчас никаких планов по закрытию учебных заведений нет. При введении карантинных мер особое внимание будет уделяться группам риска. Поэтому, если возникнет необходимость в карантине, будет принято решение определить, какие категории населения подвергаются риску", – подчеркнул Отабеков.

 

Напомним, что "британский штамм" коронавируса проник в Узбекистан. Его обнаружили у 10-летней девочки, которая вернулась из Дубая 23 января.


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