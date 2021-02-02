В Узбекистане снимут исторический блокбастер о девушке-снайпере, уничтожавшей фашистов во время Великой отечественной войны, сообщает Podrobno.uz

Художественный фильм будет называться "Узбечка" (Ўзбек қизи). Он расскажет о мужестве и переживаниях узбекской девушки-снайпера во время войны. Также в фильме будет показана мобилизация женщин на фронт.

В "Узбеккино" отметили, что съемки пройдут в Ташкентской области и в Беларуси. В настоящее время идет подготовка к кастингу, также творческая группа отбирает места для съемок.

Прообразом главной героини станет Зебо Ганиева. Родилась она в Азербайджане, мать ее была узбечкой, отец азербайджанцем. В 15 лет она стала сиротой при живых родителях – мама была репрессирована, а отец, чтобы спасти дочери жизнь, вынужден был отказался от нее. 18-летняя девушка 16 раз ходила за линию фронта, убила свыше 120 фашистов.