» » » В Узбекистане снимут исторический блокбастер о девушке-снайпере, уничтожавшей фашистов
﻿
  • 2 февраль 2021 22:11
  • 31

В Узбекистане снимут исторический блокбастер о девушке-снайпере, уничтожавшей фашистов

В Узбекистане снимут исторический блокбастер о девушке-снайпере, уничтожавшей фашистов

В Узбекистане снимут исторический блокбастер о девушке-снайпере, уничтожавшей фашистов во время Великой отечественной войны, сообщает Podrobno.uz.

 

Художественный фильм будет называться "Узбечка" (Ўзбек қизи). Он расскажет о мужестве и переживаниях узбекской девушки-снайпера во время войны. Также в фильме будет показана мобилизация женщин на фронт.

 

В "Узбеккино" отметили, что съемки пройдут в Ташкентской области и в Беларуси. В настоящее время идет подготовка к кастингу, также творческая группа отбирает места для съемок.

 

Прообразом главной героини станет Зебо Ганиева. Родилась она в Азербайджане, мать ее была узбечкой, отец азербайджанцем. В 15 лет она стала сиротой при живых родителях – мама была репрессирована, а отец, чтобы спасти дочери жизнь, вынужден был отказался от нее. 18-летняя девушка 16 раз ходила за линию фронта, убила свыше 120 фашистов.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане снимут документальный фильм о коронавирусе

В Узбекистане снимут документальный фильм о коронавирусе

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и Россия снимут совместный фильм к 75-летию Победы

Узбекистан и Россия снимут совместный фильм к 75-летию Победы

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане снимут два исторических блокбастера: выделено 17 миллионов долларов

В Узбекистане снимут два исторических блокбастера: выделено 17 миллионов долларов

Новости Узбекистана / Культура
﻿
В Узбекистане снимут два исторических блокбастера: выделено 17 миллионов долларов

В Узбекистане снимут два исторических блокбастера: выделено 17 миллионов долларов

Новости Узбекистана / Культура
﻿
Девушка украла племянницу своего парня за то, что он отказался жениться на ней

Девушка украла племянницу своего парня за то, что он отказался жениться на ней

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика