Оплата за детсад может вырасти с 1 апреля

С 1 апреля в Узбекистане планируется повысить сумму ежемесячной оплаты за посещение детьми государственных дошкольных образовательных организаций. Об этом говорится в проекте постановления правительства, пишет gazeta.uz.

Увеличение цен составит в среднем около 15%. К примеру, плата за 9-часовое дневное пребывание одного ребёнка в ДОО повысится со 179 тысяч (более одного ребёнка — 128 тысяч) до 206 тысяч (147 тысяч) в месяц, для областных центров — со 173 тысяч (123 тысячи) до 199 тысяч (141 тысяча). Размеры платы для остальных городов, а также районных центров и других мест, доступны по приведённой выше ссылке.

Негосударственные ДОО стоимость услуг устанавливают самостоятельно.