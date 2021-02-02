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  • 2 февраль 2021 21:55
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Оплата за детсад может вырасти с 1 апреля

Оплата за детсад может вырасти с 1 апреляС 1 апреля в Узбекистане планируется повысить сумму ежемесячной оплаты за посещение детьми государственных дошкольных образовательных организаций. Об этом говорится в проекте постановления правительства, пишет gazeta.uz.

 

Увеличение цен составит в среднем около 15%. К примеру, плата за 9-часовое дневное пребывание одного ребёнка в ДОО повысится со 179 тысяч (более одного ребёнка — 128 тысяч) до 206 тысяч (147 тысяч) в месяц, для областных центров — со 173 тысяч (123 тысячи) до 199 тысяч (141 тысяча). Размеры платы для остальных городов, а также районных центров и других мест, доступны по приведённой выше ссылке.

 

Негосударственные ДОО стоимость услуг устанавливают самостоятельно.


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