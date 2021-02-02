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  • 2 февраль 2021 21:54
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МИД извинился перед польской журналисткой

МИД извинился перед польской журналисткойМинистерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало инцидент с польской журналисткой Агниешкой Пикулицкой-Вильчевской, сообщившей о домогательстве со стороны сотрудника МИДа по имени Рустам и давлении при попытке получить аккредитацию.

 

Пресс-секретарь МИДа Авазбек Ходжиметов 2 февраля встретился с Агниешкой Пикулицкой-Вильчевской, ранее аккредитованной при МИДе в качестве корреспондента телеканала Al Jazeera.

 

«В ходе встречи были выяснены дополнительные обстоятельства, связанные с её аккредитацией и имевшим место инцидентом. Иностранной журналистке выражены извинения за произошедшее», — говорится в заявлении МИДа.

 

Упоминавшийся зарубежным корреспондентом сотрудник министерства уволен из системы МИДа, отмечается в сообщении.

 

Процесс оформления журналистской аккредитации Агниешки Пикулицки-Вильчевски завершится 3 февраля 2021 года, заверили в министерстве.

 

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