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  • 2 февраль 2021 7:19
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В Узбекистане сократят учебный год в вузах

В Узбекистане сократят учебный год в вузах

Узбекистане сократят учебный год в вузах. При этом студенты, которые не сдадут предметы, будут учиться дополнительный платный семестр во время каникул, сообщает Podrobno.uz.

 

"В вузах Узбекистана продолжается внедрение кредитно-модульной системы, начатое в 2020/21 учебном году. Основные изменения коснулись объёма учебной нагрузки. Если раньше она составляла 38-40 недель, то теперь сокращена до 36. Проще говоря, длительность учебного года уменьшилась с 10 до 7,5-8 месяцев", – отметил начальник главного управления Минвуза Абдували Холиков на брифинге в Ташкенте.

 

По его словам, студент будет учиться 15 недель в каждом семестре. При этом, добавил он, число недель в семестре может достигать и 18, но в таком случае, две дополнительные недели будут направлены на дополнительное изучение неосвоенных предметов, а еще одна неделя – на выбор предметов и преподавателей.

 

"Еще один важный момент – в программу учебного года войдёт третий летний семестр. Он придется на период каникул и будет касаться только тех студентов, которые не сдали предметы и не получили оценки. При этом интересно, что студенты, обучающиеся в третьем семестре, должны будут внести дополнительную плату", – рассказал Холиков.

 

Чиновник также заметил, что сейчас у многих есть вопросы к новой системе, но через три года все к ней полностью адаптируются.


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