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  • 2 февраль 2021 7:14
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В Узбекистане появился "запретный" список зарубежных товаров и услуг

В Узбекистане появился "запретный" список зарубежных товаров и услугПравительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по поддержке местных производителей". Об этом пишет Sputnik Узбекистан.

 

В нем прописан и утвержден специальный перечень отдельных товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, которые не имеют допуска к госзакупкам.

 

В "запретный" список попали 529 наименований товаров и услуг, которые производятся двумя или более национальными производителями.

 

В том числе:

·продукты питания — шоколад, вафли, печенье, подсолнечное масло, молочная продукция, мясо, рыба;

·фармацевтическая продукция — лекарственные средства и медицинские изделия;

·бытовая техника — кондиционеры, холодильники, мониторы, стиральные машины, телевизоры и другие устройства;

·транспортные средства — тракторы, легковые и грузовые автомобили.

 

Данный порядок был введен в октябре прошлого года.

 

В условиях пандемии производственная активность предприятий была ограничена из-за нарушения кооперационных связей, сокращения спроса на продукцию и рынков их сбыта.

 

Руководители бюджетных и корпоративных заказчиков (с госдолей не менее 50%) при закупе товаров изучают возможность их приобретения у местных производителей, зарегистрированных на портале cooperation.uz.

 

Правительство также утвердило порядок предоставления преференций для товаров местного производства при госзакупках.

 

В частности, по продукции, не включенной в "запретный" перечень, при оценке предложений участников тендера товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 15% от цены CIP (Узбекистан) на импортируемые товары.

 

С 1 апреля 2021 года информация об учредителях исполнителя госзакупок будет вноситься в реестр договоров с государственными заказчиками с использованием обмена информацией между информационными системами Минфина и ГНК.

 

До 1 сентября 2021-го власти планируют запустить Центральный информационный портал о государственных закупках, в котором будут собраны все данные о госзакупках.


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