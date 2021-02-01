» » » "Узбеккино" показало фото со съемочной площадки фильма о Бабуре
﻿
  • 1 февраль 2021 11:35
  • 58

"Узбеккино" показало фото со съемочной площадки фильма о Бабуре

"Узбеккино" показало фото со съемочной площадки фильма о Бабуре

Киностудией "Sintez film”в сотрудничестве с Национальным агентством «Узбеккино» и Военно-техническим институтом Национальной гвардии Республики Узбекистан снимается историко-документальный фильм о Захириддине Мухаммаде Бабуре.


Как сообщает «Даракчи», данный фильм снимается по поручению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во время его посещения «Аллеи литераторов» в 2020 году.

 

Кинокартина является одной из 24-серий фильма, которые снимаются под общим названием «Сердце народа».

 

"Узбеккино" показало фото со съемочной площадки фильма о Бабуре

В фильме будет рассказываться о широкомкругозоре шаха и поэта, его огромном интеллекте, о потенциале в управлении государством. Также фильм охватывает хронологию жизни Бабурмирзы. За основу развития событий взято произведение "Бабурнома”, содержание фильма раскрывается путем оживления жизненных событий, которые Бабур описывал в своем биографическом произведении.


Автор сценария и режиссёр-постановщик Бобур Шер угли.

 

"Узбеккино" показало фото со съемочной площадки фильма о Бабуре

В фильме снимаются актеры Ильхом Бердиев, Эльбек Файзиев, Ильмира Рахимджонова, Бахрилло Рахимов,Алишер Йўлдашев, Мансур Абдухоликов, Райхон Асадова, Умид Зокиров, Далер Темуров, Зариф Хасанов, Умар Жумаев, Нида Хан, Хажра Ҳаниф, Нир Муртаза, Вимал Саини и другие.


"Узбеккино" показало фото со съемочной площадки фильма о Бабуре

"Узбеккино" показало фото со съемочной площадки фильма о Бабуре


Похожие статьи:
﻿

"Узбеккино" завершило съемки нового фильма о коррупции

Новости Узбекистана
﻿
«Узбеккино» и ТРК «Мир» выпустят совместный фильм об Узбекистане

«Узбеккино» и ТРК «Мир» выпустят совместный фильм об Узбекистане

Новости Узбекистана
﻿
В Бухаре завершаются съемки художественного фильма о Махмудходже Бехбудий

В Бухаре завершаются съемки художественного фильма о Махмудходже Бехбудий

Новости Узбекистана
﻿
«Узбеккино» выступило с предупреждением о художественном фильме «Илхак»

«Узбеккино» выступило с предупреждением о художественном фильме «Илхак»

Новости Узбекистана
﻿
Известный российский актер Вячеслав Разбегаев снимается в первом узбекском триллере Scorpion

Известный российский актер Вячеслав Разбегаев снимается в первом узбекском триллере Scorpion

Новости Узбекистана / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика