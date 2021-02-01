"Узбеккино" показало фото со съемочной площадки фильма о Бабуре





Как сообщает «Даракчи», данный фильм снимается по поручению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во время его посещения «Аллеи литераторов» в 2020 году.

Кинокартина является одной из 24-серий фильма, которые снимаются под общим названием «Сердце народа».

В фильме будет рассказываться о широкомкругозоре шаха и поэта, его огромном интеллекте, о потенциале в управлении государством. Также фильм охватывает хронологию жизни Бабурмирзы. За основу развития событий взято произведение "Бабурнома”, содержание фильма раскрывается путем оживления жизненных событий, которые Бабур описывал в своем биографическом произведении.





Автор сценария и режиссёр-постановщик Бобур Шер угли.

В фильме снимаются актеры Ильхом Бердиев, Эльбек Файзиев, Ильмира Рахимджонова, Бахрилло Рахимов,Алишер Йўлдашев, Мансур Абдухоликов, Райхон Асадова, Умид Зокиров, Далер Темуров, Зариф Хасанов, Умар Жумаев, Нида Хан, Хажра Ҳаниф, Нир Муртаза, Вимал Саини и другие.



