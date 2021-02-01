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  • 1 февраль 2021 11:09
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Ограничение на авиасообщение Узбекистана с рядом стран продлено до 1 марта

Ограничение на авиасообщение Узбекистана с рядом стран продлено до 1 мартаОграничение на авиасообщение Узбекистана с рядом стран продлено до 1 марта - решение Специальной республиканской комиссии

 

Узбекистан продлил ограничения на международные авиарейсы с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР до 1 марта. Это связяно с сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией в вышеуказанных странах. Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

 

Ранее ограничения были введены с 21 декабря по 10 января, а затем продлевались до 1 февраля.

 

Напомним, что гражданам названных стран и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих государствах, а также гражданам третьих стран, посещавшим указанные государства в течение последних 14 дней, запрещён въезд в Узбекистан в период действия ограничения.

 

Граждане Узбекистана и лица без гражданства, находившиеся в течение последних 14 дней в этих странах и въезжающие в Узбекистан через третьи страны, подлежат 14-дневному карантину в карантинном центре или в гостинице.


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