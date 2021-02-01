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  • 1 февраль 2021 10:54
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В Узбекистане выявлен «британский штамм» коронавируса

В Узбекистане выявлен «британский штамм» коронавирусаУ 10-летней гражданки Узбекистана, прибывшей из ОАЭ, обнаружен «британский штамм» коронавируса. Это первый случай регистрации данного типа COVID-19 на территории страны, сообщил заместитель министра здравоохранения — начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия Баходир Юсупалиев.

 

Вирус был выявлен у жительницы Ташкента 2010 года рождения, которая 23 января вместе с семьёй вернулась из Дубая. Проведенный в аэропорту экспресс-тест показал положительный результат, и она была направлена в инфекционную больницу.

 

В тот же день были проведены функционально-клинические обследования и поставлен диагноз бессимптомного течения COVID-19. У остальных членов семьи коронавирус не обнаружен, и они находятся на домашнем карантине.

 

В министерстве отметили, что в настоящее время состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, какие-либо жалобы отсутствуют.

 

Минздрав напомнил гражданам о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических правил, пользования масками и соблюдения социальной дистанции в общественных местах.

 

«Просим сограждан временно не выезжать в зарубежные поездки без необходимости», — говорится в сообщении.

 

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