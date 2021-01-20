Заключенным в Узбекистане разрешили общаться с близкими при помощи Zoom, Skype и других сервисов видеоконференцсвязи, сообщает Podrobno.uz.

"Теперь встречи заключенных с родственниками и другими людьми проводятся в режиме онлайн посредством видеоконференцсвязи. Все пенитенциарные учреждения были оснащены волоконно-оптическими каналами связи, чтобы гарантировать, что общение заключенного с родственниками и другими лицами может быть организовано в прямом эфире", – отметил в ходе брифинга в Ташкенте замглавы управления по воспитательным и общественным работам Главного управления исполнения наказаний Джамшид Султанов.

По его словам, для того, чтобы повысить транспарентность работы системы и искоренить возможные случаи грубого отношения к заключенным, сотрудникам тюрем выдали личные видеорегистраторы.

Султанов также добавил, что в последние годы почти вдвое увеличилось количество телефонных разговоров, встреч и денежных переводов с близкими родственниками лиц, содержащихся в закрытых учреждениях.

Среди других важных нововведений:

·осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях, предоставлено право на выплату пенсии и социальное страхование;

·сняты ограничения на свидания несовершеннолетних осужденных с родителями;

·для женщин-заключенных введена отдельная процедура встреч со своими несовершеннолетними детьми в детских домах.

·впервые лица, совершившие менее тяжкие преступления, получили право участия в голосовании на выборах;

Сегодня в нашей стране насчитывается 54 колонии. Из них 18 – закрытого типа, 25 – колоний-поселений и 11 – следственных изоляторов. По информации, предоставленной МВД, в системе исполнения наказания содержатся более 22 тысяч человек, из которых свыше 7 тысяч осужденных находятся в колониях-поселениях, более 14 тысяч – отбывают срок наказания в колониях закрытого типа.