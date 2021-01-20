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  • 29 январь 2021 10:23
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С 1 февраля увеличатся цены на бензин и дизельное топливо

С 1 февраля увеличатся цены на бензин и дизельное топливо

С 1 февраля вносятся изменения и дополнения в следующие ставки акцизного налога на нефтепродукты и товары, реализуемые конечному потребителю:

 

Ставки акцизного налога на нефтепродукты:

– 1 тонна бензина Аи-80: фактически – 200 тыс. сумов, с 1 февраля – 240 тыс. сумов (изменение на 40 тыс. сумов или 20%);

– 1 тонна бензина марки Аи-90 и выше: фактически – 250 тыс. сумов, с 1 февраля – 275 тыс. сумов (изменение на 25 тыс. сумов или 10%);

– 1 тонна дизельного топлива: фактически – 200 тыс. сумов, с 1 февраля – 240 тыс. сумов (изменение на 40 тыс. сумов или 20%);

– 1 тонна дизельное топливо ЭКО: фактически – 180 тыс. сумов, с 1 февраля – 216 тыс. сумов (изменение на 36 тыс. сумов или 20%).

 

Ставки акцизного налога на товары, реализуемые конечному потребителю:

– 1 тонна бензина: фактически – 378 480 сумов, с 1 февраля – 465 530 сумов (изменение на 87 050 сумов или 23%);

– 1 тонна дизельного топлива: фактически – 346 275 сумов, с 1 февраля – 425 918 сумов (изменение на 79 643 сумов или 23%).

 

При рассмотрении вышеуказанных изменений на примере бензина Аи-80, существующие налоги и другие обязательные платежи, включенные в среднюю цену, могут повлиять на розничную цену в среднем до 110 сумов (включая НДС).


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