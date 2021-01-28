В первом чтении принят законопроект об ответственности за жестокое обращение с животными

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовное наказание за истязание животных, повлекшее их гибель или увечье. Об этом пишет «Даракчи».

Проект этого закона члены Общества защиты животных ННО «Mehr va Oqibat» передали в Генеральную прокуратуру в феврале прошлого года.

За жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, предлагается штраф от 20 до 50 базовых расчетных величин или общественные работы до 240 часов или исправительные работы сроком до 1 года или ограничение свободы сроком до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 6 месяцев.

Сейчас за истязание, гибель или увечье животных предусмотрена административная ответственность, размер штрафа составляет от 1 до 3 минимальных зарплат, за повторное нарушение предусмотрен штраф в 3−5 БРВ или административный арест до 15 суток.