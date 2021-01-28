Шавкат Мирзиёев сравнил ненужные собрания чиновников с конным базаром

27 января под председательством президента Узбекистана прошло видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению мер по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодежи.

В ходе совещания Шавкат Мирзиёев заявил, что важно прекратить проведение различных собраний, передает Kun.uz.

«Надо уже прекращать проводить ненужные собрания. Это превращается в конный базар. Некоторые руководители больны этим. Те, кто проводит ненужные совещания или проводят мероприятие дольше 40 минут, покинут работу. За исключением совещаний администрации президента и президента», - сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «если вы болеете болезнью проводить совещания, то проводите совещание дома».

«Если направить 50% времени, которое ушло на собрание, на решение проблем населения, то уже будет большой результат», - заключил он.