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  • 28 январь 2021 9:42
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Шавкат Мирзиёев сравнил ненужные собрания чиновников с конным базаром

Шавкат Мирзиёев сравнил ненужные собрания чиновников с конным базаром

27 января под председательством президента Узбекистана прошло видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению мер по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодежи.

 

В ходе совещания Шавкат Мирзиёев заявил, что важно прекратить проведение различных собраний, передает Kun.uz.

 

«Надо уже прекращать проводить ненужные собрания. Это превращается в конный базар. Некоторые руководители больны этим. Те, кто проводит ненужные совещания или проводят мероприятие дольше 40 минут, покинут работу. За исключением совещаний администрации президента и президента», - сказал глава государства.

 

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «если вы болеете болезнью проводить совещания, то проводите совещание дома».

 

«Если направить 50% времени, которое ушло на собрание, на решение проблем населения, то уже будет большой результат», - заключил он.


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