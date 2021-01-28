Узбекистан планирует с 1 февраля начать подготовку медиков к массовой вакцинации населения от коронавируса

Узбекистан с 1 февраля начнет подготовку медиков к массовой вакцинации населения от коронавируса, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Службу санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

В частности, планируется проведение тренингов и семинаров, направленных на повышение уровня знаний медперсонала по вопросам подготовки к массовой вакцинации от инфекции COVID-19. Уже разработаны меры и порядок вакцинации, создан список медицинских сотрудников, которые будут этим заниматься.

Эти мероприятия будут проходить в сотрудничестве с иностранными специалистами, в том числе из Китая и России.