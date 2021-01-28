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  • 28 январь 2021 8:58
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30 июля предлагается объявить Днём дружбы народов

30 июля предлагается объявить Днём дружбы народовЗаконодательная палата Олий Мажлиса приняла закон об установлении 30 июля в Узбекистане Днём дружбы народов. Об этом сообщил депутат Расул Кушербаев. Закон должен одобрить Сенат.

 

Как пишет депутат Акшагул Тулегенова в заметке на сайте нижней палаты парламента, решение об установлении Дня дружбы народов направлено на укрепление солидарности, толерантности, межнационального согласия в обществе, между народами и государствами.

 

Она напомнила, что в Узбекистане живут представители более 130 наций и народностей, а также 16 религиозных конфессий. В стране действует 141 национальный культурный центр.

 

30 июля является Международным днём дружбы. Этот день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 года. В резолюции по этому поводу говорится, что «дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и даёт возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие».

 

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