Общепиту разрешили работать после 23:00

Требование работы только с 8:00 до 23:00 для заведений общественного питания и развлекательных объектов отменено. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

В заявлении комиссии отмечается. что указанные объекты могут продолжать деятельность в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Узбекистана от 24 июля 2019 года об обеспечении общественной безопасности предприятий общепита и развлекательных объектов, действующих в ночное время.

Решение принято в связи с относительной стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране, которая наблюдается с ноября 2020 года, говорится в заявлении.

Комиссия напоминает, что во многих странах мира ситуация по коронавирусу ухудшается, что приводит к практически полному ограничению деятельности социальной и экономической сфер. Поэтому от граждан требуется строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и высокая личная ответственность, говорится в сообщении.