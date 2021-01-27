» » » Общепиту разрешили работать после 23:00
﻿
  • 27 январь 2021 10:32
  • 42

Общепиту разрешили работать после 23:00

Общепиту разрешили работать после 23:00

Требование работы только с 8:00 до 23:00 для заведений общественного питания и развлекательных объектов отменено. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

 

В заявлении комиссии отмечается. что указанные объекты могут продолжать деятельность в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Узбекистана от 24 июля 2019 года об обеспечении общественной безопасности предприятий общепита и развлекательных объектов, действующих в ночное время.

 

Решение принято в связи с относительной стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране, которая наблюдается с ноября 2020 года, говорится в заявлении.

 

Комиссия напоминает, что во многих странах мира ситуация по коронавирусу ухудшается, что приводит к практически полному ограничению деятельности социальной и экономической сфер. Поэтому от граждан требуется строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и высокая личная ответственность, говорится в сообщении.


Похожие статьи:
﻿
Концертным залам разрешено возобновить работу

Концертным залам разрешено возобновить работу

Новости Узбекистана
﻿
Спецкомиссия обнародовала новые решения. Какие изменения ждут узбекистанцев

Спецкомиссия обнародовала новые решения. Какие изменения ждут узбекистанцев

Новости Узбекистана
﻿
Строительство на крупных объектах возобновят

Строительство на крупных объектах возобновят

Новости Узбекистана
﻿
Вступили в силу правила круглосуточной работы заведений

Вступили в силу правила круглосуточной работы заведений

Новости Узбекистана
﻿
Установлены требования работы заведений в ночное время

Установлены требования работы заведений в ночное время

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика