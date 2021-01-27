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  • 27 январь 2021 10:30
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Концертным залам разрешено возобновить работу

Концертным залам разрешено возобновить работуВ Узбекистане с 28 января разрешено проведение концертно-зрелищных мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

 

Как говорится в заявлении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, заполняемость концертных залов должна составлять не более 50% от их вместимости.

 

Размещение посетителей в концертных залах должно производиться с соблюдением требований социального дистанцирования — неиспользуемые сиденья должны быть законсервированы.

 

Посетители и сотрудники концертных залов должны быть в лицевых масках.

 

В заявлении отмечается, что решение принято в связи с относительной стабилизацией эпидемиологической ситуации, которая наблюдается с ноября 2020 года, обращениями представителей сферы культуры и для создания условий для культурного отдыха граждан.


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