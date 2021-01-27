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  • 27 январь 2021 10:27
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ДПС постепенно откажется от пешего несения службы

ДПС постепенно откажется от пешего несения службыГлавное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана намерено поэтапно отказаться от пешего несения службы сотрудниками дорожно-патрульной службы. Такое намерение содержится в списке планов ГУБДД на 2021 год. Об этом пишет gazeta.uz.

 

Сотрудники ДПС будут нести службу только с использованием патрульных автомобилей, оснащённых устройствами автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, говорится в сообщении.

 

О недостатках пешего несения службы инспекторами ДПС говорится уже много лет. При таком способе сотрудники физически не имеют возможности фиксировать все нарушения, а нарушения вне зоны своей дислокации они просто не замечают.

 

В некоторых случаях сотрудники сами создают неудобства водителям и пешеходам, а иногда и аварийные ситуации, останавливая автомобили в местах, где это недопустимо.


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