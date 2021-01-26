Выборы президента могут состояться в октябре

Дату проведения выборов в Узбекистане предлагается перенести с декабря на октябрь. Проект закона о внесении соответствующих поправок в Конституцию обсудили фракции политических партий в Законодательной палате Олий Мажлиса. Об этом пишет Gazeta.uz.

Согласно статье 117 Конституции, выборы президента, в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов проводятся в год истечения конституционного срока их полномочий — в первое воскресенье третьей декады декабря.

Законопроектом предлагается изменить день проведения выборов на первое воскресенье третьей декады октября. Если поправки будут одобрены, выборы президента Узбекистана, запланированные на 2021 год, могут состояться 24 октября.

В сообщении Законодательной палаты уточняется, что проведение выборов в конце года «приводит к затягиванию проведения послевыборных политических мероприятий, в частности, принятия Государственной программы».

По мнению инициаторов поправок, изменения послужат основой «для своевременного формирования высших государственных органов после выборов и принятия важных политических решений».