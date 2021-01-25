В Узбекистане беременная девушка пыталась продать нерожденного ребенка за $9 тысяч

Как сообщает kun.uz со ссылкой на издание «Постда», она сговорилась со своим гражданским мужем и хотела продать нерожденного ребенка. Девушка была на четвертом месяце беременности.
Покупателя нашли в Хазараспском районе. Стороны оценили еще нерожденного ребенка в 9 тыс. долларов США. Девушка должна была передать ребенка клиенту сразу после его рождения.
Однако девушка была задержана сотрудниками правоохранительных органов при получении 6 тыс. долларов.
Возбуждено уголовного дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.