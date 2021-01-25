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  • 25 январь 2021 11:12
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В Узбекистане беременная девушка пыталась продать нерожденного ребенка за $9 тысяч

В Узбекистане беременная девушка пыталась продать нерожденного ребенка за $9 тысяч

В Ургенчском районе Хорезмской области девушка пыталась продать своего еще нерожденного ребенка.

 

Как сообщает kun.uz со ссылкой на издание «Постда», она сговорилась со своим гражданским мужем и хотела продать нерожденного ребенка. Девушка была на четвертом месяце беременности.

 

Покупателя нашли в Хазараспском районе. Стороны оценили еще нерожденного ребенка в 9 тыс. долларов США. Девушка должна была передать ребенка клиенту сразу после его рождения.

 

Однако девушка была задержана сотрудниками правоохранительных органов при получении 6 тыс. долларов.

 

Возбуждено уголовного дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.


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