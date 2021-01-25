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  • 25 январь 2021 10:46
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В Узбекистане разрешили в некоторых случаях привязывать цены к условным единицам

В Узбекистане разрешили в некоторых случаях привязывать цены к условным единицам

Президент подписал закон о внесении дополнений и изменений в закон «О валютном регулировании».

 

Согласно документу, договоры о государственно-частном партнерстве, которые заключены на основании постановлений президента, а также цены на товары (работы, услуги), реализуемые в Узбекистане по проектам иностранных инвестиций, привлекаемых через правительство, могут привязываться к иностранным валютам и условным единицам.

 

Напомним, 22 октября 2019 года Шавкат Мирзиёев подписал новую редакцию закона «О валютном регулировании».

 

В документе говорится, что на территории Узбекистана не допускается привязка цен на реализуемые товары (работы, услуги) к иностранным валютам и условным единицам.

 

«Тарифы, цены на товары (работы, услуги), в том числе на национальных электронных торговых площадках, а также требования к размерам уставных фондов (уставных капиталов) юридических лиц на территории республики определяются исключительно в валюте Республики Узбекистан», - отмечается в законе.

 

Кроме этого, государственные пошлины, сборы и иные обязательные платежи взимаются только в национальной валюте, за исключением консульских сборов.

 

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