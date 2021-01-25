В детсадах начнут включать маком — Минкульт

В дошкольных образовательных организациях Узбекистана ежедневно будут включать маком и различные национальные мелодии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Инициатива принадлежит главе Минкульта Озобдеку Назарбекову. Проект будет реализован на основе меморандума, подписанного между министерствами культуры и дошкольного образования.

Ожидается, что специальный отобранный музыкальный сборник будет играться в детсадах во время обеденного перерыва.

В Министерстве дошкольного образования сообщили, что нововведение коснётся только государственных детсадов.

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