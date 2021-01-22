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  • 22 январь 2021 10:58
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В 2020 году в Узбекистане произведено больше всего автомобилей Cobalt

В 2020 году в Узбекистане произведено больше всего автомобилей Cobalt

За январь-декабрь 2020 года в Узбекистане произведено более 280 тыс. легковых автомобилей, что почти на 9 тыс. больше по сравнению с 2019 годом, следует из данных Госкомстата.

 

В автомобильной промышленности в январе-декабре 2020 года было произведено 79908 автомобилей марки «Кобальт» (темпы роста к аналогичному периоду 2019 года составили 142,2%), 66402 - «Нексия» (90,8%), 50052 – «Джентра» (112,5%), 51692 – «Дамас» (99,8%), 23003 – «Спарк» (94,9%) и 9023 – «Лабо» (123,8%).

 

За прошлый год в республике произведено 4 163 грузовых автомобиля (к соответствующему периоду 2019 года объем производства снизился на 21,7%) и 642 автобусов (к соответствующему периоду 2019 года отмечено снижение производства на 58,1%).

 

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