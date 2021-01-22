Узбекистанцам выделят грант на обучение в японских университетах

Узбекистанцам будут выделяться стипендии на обучение в ведущих японских университетах. Соответствующее постановление правительства принято 18 января, передает UzReport.

Для этого Правительство Японии выделит грант в размере 291 млн. японских иен (2,6 млн. долларов США).

Отбор кандидатов для обучения и координация реализации проекта будет осуществляться:

Со стороны Узбекистана – Секретариатом по вопросам образования, здравоохранения, культуры, молодежи, духовности и общественных организаций, поддержки махалли и семьи Кабинета Министров, Министерством высшего и среднего специального образования, а также Министерством инвестиций и внешней торговли.

Со стороны Японии – посольством Японии в Узбекистане, Японским агентством международного сотрудничества, Узбекско-японским центром развития людских ресурсов.

Министерство высшего и среднего специального образования будет осуществлять постоянный мониторинг учебы стипендиатов, обучающихся в Японии, а также их трудовой деятельности.