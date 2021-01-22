Началась работа над фильмом о Джизакском восстании

По заказу Национального агентства «Узбеккино» на киностудии "Ezgu film” будет снят историческо-художественный фильм «Буйсунмас»("Жиззах қўзғолони” - "Джизакское восстание"). Об этом пишет «Даракчи».

Сюжет фильма расскажет о восстании против принудительного труда местных жителей в Туркестанской области в 1916 году, которое на самом деле поднялось до уровня национально-освободительного движения, в его самой трагической части Джизака. В фильме реалии того периода изображены через призму жизни главного героя Назирходжи Эшана.

Авторы сценария Хасан Ташходжаев и Джахонгир Ахмедов, режиссер-постановщик Джахонгир Ахмедов.

Съемки фильма будут проходить в Ташкенте, Джизаке и Республике Беларусь. В настоящее идет подбор локаций для съемок и проводитсякастинг.