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  • 22 январь 2021 10:47
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Началась работа над фильмом о Джизакском восстании

Началась работа над фильмом о Джизакском восстанииПо заказу Национального агентства «Узбеккино» на киностудии "Ezgu film” будет снят историческо-художественный фильм «Буйсунмас»("Жиззах қўзғолони” - "Джизакское восстание"). Об этом пишет «Даракчи».

 

Сюжет фильма расскажет о восстании против принудительного труда местных жителей в Туркестанской области в 1916 году, которое на самом деле поднялось до уровня национально-освободительного движения, в его самой трагической части Джизака. В фильме реалии того периода изображены через призму жизни главного героя Назирходжи Эшана.

 

Авторы сценария Хасан Ташходжаев и Джахонгир Ахмедов, режиссер-постановщик Джахонгир Ахмедов.

 

Съемки фильма будут проходить в Ташкенте, Джизаке и Республике Беларусь. В настоящее идет подбор локаций для съемок и проводитсякастинг.


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