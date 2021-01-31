В Узбекистане планируется кардинально упростить оформление ДТП, не связанных с телесными повреждениями, внедрив так называемый Европротокол, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который сегодня обсуждается в нижней палате парламента.

Согласно анализу административных правонарушений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на территории республики, в 2018 году было совершено 13701, в 2019 году – 24005, а в 2020 году – 16023 ДТП, не связанных с телесными повреждениями. Эти административные правонарушения были оформлены сотрудниками Государственной службы безопасности дорожного движения и направлены в суд для рассмотрения.

При этом 40 процентов участников дорожно-транспортных происшествий заявили, что не имеют друг к другу претензий и что их цель – в короткие сроки получить возмещения от страховых компаний.

Согласно действующему законодательству, при дорожно-транспортном происшествии вызывается инспектор дорожно-патрульной службы, оформляются документы, проводится медико-наркологическое обследование и оповещается страховая компания, осуществляется предварительное следствие, различные осмотры, судебные процессы.

Кроме того, участники дорожно-транспортных происшествий собирают все документы транспортного средства, заключение экспертизы, судебные решения и передают их в страховую компанию. Изучив документы, страховая компания принимает решение о выплате компенсации или отказе. На выполнение этих действий уходит в среднем 30-50 дней, что приводит к перегруженности граждан и дополнительным расходам.

Новыми нормами закона предусматривается установление упрощенного порядка оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях, не связанных с телесными повреждениями, без участия сотрудников правоохранительных органов путем обоюдного согласия и составления извещения о дорожно-транспортном происшествии.

В случае ДТП участники заполняют извещение без участия сотрудника правоохранительных органов, проходят медико-наркологическое обследование и проводят оценочную экспертизу технические повреждения транспортных средств, в течение 3 дней подают заявление страховую компанию. Страховая компания рассмотрит документы и в течение 15 дней примет решение о выдаче компенсации или отказе.

Проект предусматривает введение новой нормы освобождения от административной ответственности в связи с выдачей извещения о дорожно-транспортном происшествии, а также введение и определение понятия извещения о дорожно-транспортном происшествии в законе "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Законопроектом также определяются основания, правила и порядок регистрации дорожно-транспортного происшествия, не связанного с телесными повреждениями, без участия сотрудника правоохранительных органов. Аналогичная процедура действует в таких странах, как Российская Федерация, Беларусь, Украина, Франция и Бельгия.

Внедрение процедуры оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях без участия сотрудников правоохранительных органов (Европротокол) даст возможность устранить "человеческий фактор", волокиту, трату времени граждан, а также повысит качество обработки ДТП, связанных с телесными повреждениями и предотвратит заторы на автомагистралях за счет экономии в среднем 2-3 часов для инспекторов дорожно-патрульной службы на оформление дорожно-транспортного происшествия.