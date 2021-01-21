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  • 21 январь 2021 10:00
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Певец Джахонгир Отажонов решил баллотироваться в президенты

Певец Джахонгир Отажонов решил баллотироваться в президентыПевец Джахонгир Отажонов, который недавно заявил о завершении музыкальной карьеры, объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру в предстоящих президентских выборах. Об этом рассказывает UzReport.

 

«Сегодня я по интернету узнал, что в марте этого года начнется подготовительная работа к президентским выборам. Я и раньше в своих выступлениях в виде шутки говорил об этом. Но ведь в каждой шутке есть доля правды. Я сейчас открыто заявляю, что имею намерение стать президентом. Надеюсь, что я стану им. Ведь в Коране сказано, что каждый, кто стремится, тот достигнет цели», — сказал Отажонов в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

 

При этом Отажонов подчеркнул, что никаких претензий к нынешнему главе государства не имеет. «Он работает, как может, ведь очень трудно достичь чего-то», — сказал исполнитель, пообещав сделать все необходимое для участия в президентских выборах. «Создам партию, если нужно. Если не успею, то в следующий раз обязательно стану», — добавил он.

 

Отметим, что согласно законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты Узбекистана имеют политические партии. Политическая партия может выдвигать кандидата в президенты при условии, что она зарегистрирована Министерством юстиции не позднее, чем за шесть месяцев до дня объявления о начале избирательной кампании.


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