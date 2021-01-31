Еще три фильма узбекские кинематографисты будут снимать в Беларуси

В Национальном агентстве «Узбеккино» обсуждены вопросы сотрудничества с Национальной киностудией «Беларусьфильм» по кинопроектам.

Как пишет «Даракчи», в онлайн-встрече приняли участие генеральный директор агентства Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, заместитель директора Национальной киностудииСнежана Головчиц, советник Посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь Данияр Абидов, начальник департамента по кинематографии Министерства культуры Алексей Безуглый, руководитель "Кинопоста" Евгений Левандовский.

В ходе встречи стороны обсудили предстоящие съемки новых фильмов в Беларуси, в том числе «Узбечка» Акбара Бектурдиева, «Неповиновение» Джахонгира Ахмедова ("Джизакское восстание”) и «Мамадали Топволдиев» Мухаммадали Искандарова. Планируется, что фильм Мухаммадали Искандарова о герое Второй мировой войны Мамадали Топволдиеве станет очередным совместным кинопроизводством двух стран. Позже будут подписаны соглашения и меморандумы по фильму. Сообщалось, что будут указаны финансовые затраты проекта, объекты съемок и другие цифры.

Для информации, в 2020 году в Беларуси снимались фильмы «Ильхак» (режиссер Джахонгир Ахмедов), «Мерос» (режиссер Хилол Насимов), «Мухаббат бахори» (режиссер Ибрагим Расулов). В 2021 году в Беларуси запланированы съемки упомянутых новых кинопроектов.

В ходе встречи генеральный директор агентства Фирдавс Абдухаликов пригласил генерального директора Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимира Карачевского на предстоящий Ташкентский международный кинофестиваль. По окончании онлайн-диалога, который прошел в теплой атмосфере, были высказаны предложения и идеи по дальнейшему расширению сотрудничества, сообщает пресс-служба "Узбеккино".