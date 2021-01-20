Глава Минэнерго пообещал, что узбекистанцы не останутся без света и газа во время наступающих в конце недели холодов

Глава Минэнерго Алишер Султанов пообещал, что узбекистанцы не останутся без света и газа во время наступающих в конце недели холодов, сообщает Podrobno.uz

"К концу этой недели в Узбекистане ожидается новая волна холодов, температура опустится ниже нуля. Мы хорошо осведомлены о ситуации и принимаем все меры для решения проблем, а также обеспечения устойчивого энергоснабжения и газоснабжения домов и предприятий", – отметил Султанов в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

При этом он добавил, что при использовании устройств, не отвечающих стандартным требованиям, происходят большие потери энергии.

"К сожалению, сегодня такие ситуации наблюдаются. Сколько бы мы ни наращивали добычу, могут возникнуть проблемы с подачей и газа, и электроэнергии. Уважаемые потребители, прошу вас вместе поработать над использованием энергосберегающих устройств. Я думаю, что у нас есть все шансы хорошо пережить предстоящие 10-дневные холода", – отметил министр.

Напомним, что согласно прогнозам Узгидромета, в конце недели произойдет резкое похолодание. По республике пройдет снег, лишь по северу нашей страны без осадков.

23 января антициклон охватит всю нашу страну, будет очень холодно. Температура воздуха ночью опустится до 5-10 градусов мороза, днем составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Среднесуточная температура окажется на 6-8 градусов ниже нормы.