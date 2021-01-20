Названы сроки начала вакцинации от коронавируса в Узбекистане

Заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов в программе Zamon телеканала Sevimli рассказал о начале массовой вакцинации от коронавируса в Узбекистане.

По его словам, процесс вакцинации будет происходить постепенно. Первая партия вакцины Pfizer/BioNTech, которую Узбекистан зарезервировал в рамках программы COVAX, будет доставлена через месяц.

Таким образом, начало массовой вакцинации запланировано на конец февраля или начало марта.

«Процесс вакцинации охватит весь Узбекистан, но это будет происходить постепенно. На первом этапе заказаны 100 тыс. доз вакцины Pfizer, а на следующем этапе, по мере появления других лицензированных вакцин, будут использованы и они», – сказал Курбанов.

Ранее начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил, что в сотрудничестве с Глобальным альянсом по вакцинации и иммунизации (GAVI) ведутся работы по импорту в Узбекистан 100 тыс. доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства американской компании Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Минздрав и партнерские организации подготовили заказ на внедрение вакцины против COVID-19 у 20% населения и отправили его в фонд COVAX. Для подготовки к процессу вакцинации GAVI предоставил Узбекистану 17 холодильников большой вместимости и 206 минивэнов и работает над их доставкой во все регионы страны.

COVAX – это инициатива по производству и централизованной закупке вакцин от COVID-19. Она обеспечивает сотрудничество правительств и производителей в целях обеспечения того, чтобы вакцины были доступны как богатым странам, так и странам с низким уровнем дохода.

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