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  • 20 январь 2021 9:57
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Льготы предпринимателям в условиях пандемии предложено продлить до конца 2021 года

Льготы предпринимателям в условиях пандемии предложено продлить до конца 2021 годаРяд льгот, предоставленных предпринимателям в условиях пандемии коронавируса, планируется продлить до 31 декабря 2021 года, следует из проекта Государственной программы 2021 года.

 

Документом предлагается продлить срок действия:

·льгот по уплате налогов на землю и имущество на сумму 400 млрд сумов, отсроченных до конца 2020 года, для 20 тысяч субъектов предпринимательства в сфере туризма, транспорта и общественного питания;

·приостановления начисления пени по налогу на имущество, земельному налогу, а также ограничения на принятие мер принудительного взыскания налоговой задолженности, предусмотренных в указе президента от 19 марта 2020 года (УП-5969) (в отношении налоговой задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года);

·порядка беспроцентной отсрочки (рассрочки) налога на имущество и земельного налога с уведомлением налоговых органов микрофирмам, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям без подачи заявления в органы государственной власти на местах, предусмотренном указом президента от 3 апреля 2020 года (УП-5978);

·моратория на проведение налогового аудита субъектов малого предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги и другие обязательные платежи с поэтапным внедрением системы «риск-анализ» при проведении налогового аудита для сокращения доли «теневой экономики».

 

Ранее Шавкат Мирзиёев поручил дифференцировать льготы для предпринимателей. Он отметил, что целесообразно помогать предприятиям, которые способны перейти в категорию среднего бизнеса, через выделение средств из Фонда поддержки предпринимательства, содействие в сертификации продукции, частичное покрытие затрат на науку и инновации.

 

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