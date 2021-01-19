Более 300 школ отапливаются самодельными печами — МНО

162 школы и 156 филиалов школ по всему Узбекистану отапливаются самодельными (буржуйными) печами. Об этом в понедельник на брифинге в АИМК сообщила пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова.

Согласно озвученной ею статистике, 6671 школа из 10008 общеобразовательных и специализированных учреждений, имеющихся в стране, отапливается углём, ещё 3310 школ — природным газом, 23 — с помощью жидкого топлива и 4 школы — посредством электроэнергии.

Из них 8810 школ обеспечиваются теплом через локальную сеть отопления, 1036 — через централизованную сеть и ещё 162 — посредством самодельных печей.

Кроме того, она сообщила, что по стране функционируют 1196 филиалов школ, 1062 из которых отапливаются углем, 118 — природным газом, 15 — с помощью электроэнергии и 1 — использует жидкое топливо.

Пресс-секретарь МНО уточнила, что в школах самодельные печи установлены в учебных помещениях, на близком расстоянии к ученикам.