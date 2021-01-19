Узбекистан получит 100 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX

Как мы сообщали ранее, одной из проблем этой вакцины является то, что её необходимо хранить при температуре -70 градусов ℃. Как сообщает Минздрав, в стране есть холодильники, поддерживающие такую температуру, и сейчас началась работа по тщательному планированию процесса вакцинации от коронавируса и обучению медицинского персонала.
Чтобы подготовиться к процессу вакцинации, GAVI предоставил Узбекистану 17 холодильников большой вместимости и 206 минивэнов. Сейчас идет работа по их доставке во все регионы и районы страны.
Напомним, Узбекистан присоединился к COVAX в августе. Цель программы — равное распределение лицензированной вакцины среди всех её участников.