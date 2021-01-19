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  • 19 январь 2021 10:32
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Узбекистан получит 100 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX

Узбекистан получит 100 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX

В настоящее время Узбекистан в сотрудничестве с GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) ведет работы по импорту 100 тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщил начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев. По его словам вакцину страна получит в рамках программы COVAX.

 

Как мы сообщали ранее, одной из проблем этой вакцины является то, что её необходимо хранить при температуре -70 градусов ℃. Как сообщает Минздрав, в стране есть холодильники, поддерживающие такую температуру, и сейчас началась работа по тщательному планированию процесса вакцинации от коронавируса и обучению медицинского персонала.

 

Чтобы подготовиться к процессу вакцинации, GAVI предоставил Узбекистану 17 холодильников большой вместимости и 206 минивэнов. Сейчас идет работа по их доставке во все регионы и районы страны.

 

Напомним, Узбекистан присоединился к COVAX в августе. Цель программы — равное распределение лицензированной вакцины среди всех её участников.

 

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