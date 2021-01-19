В Узбекистане планируют продлить мораторий на вырубку деревьев

Срок действия моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников планируется продлить до 31 декабря 2021 года. Это следует из проекта указа президента о Государственной программе 2021 года. Документ опубликован для обсуждения.

Документом предлагается ввести обязательство по посадке в качестве компенсации за каждое срубленное дерево (кустарник) 10 крупных саженцев не уступающих по своей ценности срубленным деревьям (кустарникам). При этом саженцы должны быть не менее 5-летнего возраста и высотой не менее 2 метров. А также за ними должен быть обеспечен уход в течение не менее 2 лет.

За незаконно вырубленные деревья предлагается посадка 100 саженцев с условием ухода за ними в течение 3 лет.

Напомним, что мораторий был введен указом президента с 1 ноября 2019 года до 31 декабря 2020 года. В период его действия уполномоченным госорганам запрещалось выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.