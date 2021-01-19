Борцы Узбекистана завоевали четыре медали на турнире в Хорватии

Сборная Узбекистана завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на турнире по греко-римской борьбе в Хорватии. Соревнования серии Гран-при проходили 16−17 января в Загребе, сообщила

Узбекистан представляли Ильхом Бахромов, Исломжон Бахромов, Мухаммадкодир Юсупов, Фируз Тухтаев, Джасурбек Ортикбоев, Эльмурат Тасмурадов, Махмуд Бахшиллоев, Мирозбек Рахматов, Арам Варданян, Жалгасбай Бердимурадов, Джахонгир Турдиев и Муминжон Абдуллаев.

По данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, чемпион Азии Исломжон Бахромов (в категории до 60 кг) победил представителя Турции Азмета Уяра и удостоился золотой медали. Ещё одну золотую медаль в копилку сборной принёс Джасурбек Ортикбоев (до 55 кг), который превзошёл всех своих соперников и стал чемпионом турнира. В финальном поединке он одолел борца Германии Фабиана Шмитта.

Серебряную медаль для сборной завоевал Ильхом Бахромов (до 55 кг), а Фируз Тухтаев (до 60 кг) удостоился бронзовой медали.

В турнире также участвовали команды Финляндии, Турции, Украины, Польши, Италии, Норвегии, Молдовы, Хорватии, Литвы, Швеции, Германии, Швейцарии.