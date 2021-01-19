Узбекистан проводит работу по ускоренной сертификации вакцины "Спутник V", а также запуску ее производства

Узбекистан проводит работу по ускоренной сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также запуску ее производства на мощностях в республике, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Баходира Юсупалиева.

По его словам, узбекская сторона поддерживает постоянный контакт с Фондом прямых инвестиций России по вакцине "Спутник V". Ранее сотрудники фонда посетили Узбекистан и привезли 100 доз вакцины для тестирования.

"Эта вакцина требует хранения при температуре -20 градусов по Цельсию. Вакцина расфасована по 5 доз во флакон на 3 мл. Одному гражданину рекомендовано вкалывать 0,5 мл. вакцины. На сегодняшний день отечественными экспертами изучаются данные о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины, проведенной на 12 тысячах добровольцев в России. Кроме того, российская сторона должна предоставить информацию о результатах тестирования 25 тысяч добровольцев", – сказал Юсупалиев.

Он также добавил, что в стране уже разработана дорожная карта по импорту, регистрации и обучению медицинского персонала к вакцинации "Спутником V", которая отправлена ​​в Россию для утверждения.

"В настоящее время у производителей в России запрашиваются специальные тесты и реагенты для проведения лабораторных тестов на пригодность, безопасность и качество этой вакцины. После их получения будет проведена проверка, подготовлены необходимые документы о пригодности и безопасности вакцины, и по ее итогам – сделан вывод о том, можно ли использовать "Спутник V" в нашей стране", – отметил он.

Параллельно ведется работа по быстрой сертификации вакцины "Спутник V", а также организованы переговоры о локализации ее производства в Узбекистане.