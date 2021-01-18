Узбекистан входит в число стран, избежавшие рецессии в 2020 году

Популярное французское издание «Le Figaro» опубликовало статью под названием «Страны, избежавшие рецессии в 2020 году», в которой отмечается, что Республика Узбекистан, одна из немногих стран мира, избежавших спада экономики в 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

В статье отмечается, что по оценкам Всемирного банка, мировой ВВП сократился на 4%. Рецессия, поразившая мир в прошлом году, имеет беспрецедентные масштабы со времен двух мировых войн. «От Европы до Америки, от Африки до Азии ни один континент не избежал этого исторического шока. Согласно «Le Figaro», только несколько странам удалось справиться с «планетарным цунами», продемонстрировав экономический рост в тяжелом 2020 году.

Журналист издания Армель Бохинёст отмечает, что три государства Центральной Азии, в частности Узбекистан, продемонстрировали положительную экономическую активность в 2020 году.

«Руководство Узбекистана смогло принять быстрые меры, в частности, увеличило расходы на социальные нужды и здравоохранение, и было оказано существенное содействие предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы справиться с COVID-19, согласно оценке Международного валютного фонда.

Лидер этой страны, обладающей богатыми природными ресурсами (природный газ, металлы, удобрения, хлопок) и высоким туристическим потенциалом, в последние годы проводит масштабные экономические реформы, чтобы вывести страну из модели «жесткого управления», которая преобладала до 2016 года», — отмечается в статье.

Согласно «Le Figaro», всего Всемирный банк насчитал 22 страны, включая Китай, Турцию, Вьетнам и другие, которым удалось избежать рецессии в 2020 году.

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