Узбекистан и Таджикистан возобновили регулярные авиарейсы

Компания Uzbekistan Airways сообщила о возобновлении регулярного сообщения по маршруту Ташкент — Душанбе — Ташкент.

Рейсы будут выполняться по средам. Вылет из Ташкента — в 8:00, прибытие в Душанбе — в 9:00. Вылет из Душанбе — в 11:00, прибытие в Ташкент — в 12:00.

По данным информационного агентства «Ховар», таджикская авиакомпания Somon Air будет выполнять рейсы Душанбе — Ташкент — Душанбе по пятницам.

С 25 декабря 2020 года все прибывающие в Узбекистан должны сдать экспресс-тест на наличие антигена к COVID-19 в аэропорту.

Директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода сообщил, что пассажиры должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19 (ПЦР-тест), полученную за 72 часа до вылета.

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