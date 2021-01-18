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  • 18 январь 2021 10:38
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Узбекистан и Таджикистан возобновили регулярные авиарейсы

Узбекистан и Таджикистан возобновили регулярные авиарейсыКомпания Uzbekistan Airways сообщила о возобновлении регулярного сообщения по маршруту Ташкент — Душанбе — Ташкент.

 

Рейсы будут выполняться по средам. Вылет из Ташкента — в 8:00, прибытие в Душанбе — в 9:00. Вылет из Душанбе — в 11:00, прибытие в Ташкент — в 12:00.

 

По данным информационного агентства «Ховар», таджикская авиакомпания Somon Air будет выполнять рейсы Душанбе — Ташкент — Душанбе по пятницам.

 

С 25 декабря 2020 года все прибывающие в Узбекистан должны сдать экспресс-тест на наличие антигена к COVID-19 в аэропорту.

 

Директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода сообщил, что пассажиры должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19 (ПЦР-тест), полученную за 72 часа до вылета.

 

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