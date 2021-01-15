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  • 15 январь 2021 13:10
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Президент Узбекистана занял 3-е место в Telegram среди глав государств по числу подписчиков

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что в его мессенджере заметно увеличился приток новых пользователей. 

 

Президент Узбекистана занял 3-е место в Telegram среди глав государств по числу подписчиков

 

Профессиональными успехами Дуров похвастался в своем Telegram-канале. Он добавил, что он и его подписчики, возможно, «являются свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества».

 

По словам Дурова, всплеск популярности Telegram привел к тому, что в мессенджере открыли каналы главы двух стран: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Бразилии Жаир Болсонару. Они присоединились к большому списку других политиков, у которых уже были официальные каналы. Речь идет о главах Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, а также премьер-министрах Сингапура, Эфиопии и Израиля.

 

Рейтинг глав государств по количеству подписчиков выглядит так (по данным на утро 15 января):

1. Президент Бразилии @jairbolsonarobrasil – 303 тысячи подписчиков
2. Президент Турции @RTErdogan – 298 тысяч
3. Президент Узбекистана @shmirziyoyev – 199 тысяч
4. Президент Мексики @PresidenteAMLO – 125 тысяч
5. Президент Украины @V_Zelenskiy_official – 52 тысячи
6. Президент Тайваня @iingtw – 51 тысяча
7. Премьер-министр Израиля @bnetanyahu –31  тысяча
8. Премьер-министр Сингапура @leehsienloong – 18 тысяч
9. Президент Франции @emmanuelmacron – 12 тысяч

 

«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и для распространения информации о важных проблемах в своих обществах», — заявил Дуров. Он назвал Telegram единственным надежным способом для лидеров общественного мнения связаться со своей аудиторией, потому что мессенджер не использует непрозрачные алгоритмы для показа контента подписчикам.

 

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