Равшан Ирматов вошёл в список лучших арбитров десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных арбитров десятилетия (2011−2020 годы).

IFFHSбрала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы. Лучший арбитр года получал 20 баллов, второй лучший арбитр — 19 баллов, третий лучший арбитр — 17 баллов и так далее до 20-го места.

Победителем рейтинга стал немец Феликс Брых, набравший 141 балл. Он всего лишь на один балл опередил Джюнейта Чакыра из Турции. Тройку лучших рефери прошедшего десятилетия замкнул голландец Бьорн Кёйперс.

Рефери из Узбекистана Равшан Ирматов набрал 33 бала и занял 16-е место в рейтинге. Из азиатских судей в список также вошёл Алиреза Фагани из Ирана, расположившийся на 20-й строчке рейтинга с 23 баллами.