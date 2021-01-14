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  • 14 январь 2021 14:07
  • 14

Узбекистан заказал 70 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

«Спутник V» в рейтинге оказался на четвертом месте по числу заказов.

 

Издание Meduzaв авторской таблице закупок мировых вакцин со ссылкой на данные Bloomberg рассказало, что Узбекистан заказал 70 миллионов доз российской вакцины «Спутник V». В рейтинге издания были представлены шесть видов вакцин. «Спутник V» оказалась на четвертом месте по количеству заказов.

 

Узбекистан заказал 70 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

Больше всего данную вакцину заказала Индия - 200 млн доз. Меньше всего Мексика - 64 млн доз.

 

На первом месте в списке оказалась вакцина Oxford/AstraZeneca (Великобритания-Швеция). Ее заказали в количестве 2,97 млрд доз. Далее расположилась Novavax (США) – 1,28 млрд. На третьем месте – Pfizer-BioNTech (США-Германия), которую доставят странам-заказчикам в количестве 816 миллионов доз.


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