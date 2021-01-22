В МВД Узбекистана высказались о двойном гражданстве

Представители Министерства внутренних дел высказались об узбекистанцах с двумя паспортами.

Известно, что в настоящее время некоторые жители Узбекистана, которые проживают в России и в других странах мира, имеют два паспорта – паспорт гражданина Узбекистана и паспорт той страны, где они проживают.

«Как вы знаете, многие жители республики проживают и работают в зарубежных странах. Среди них есть люди, которые приняли гражданство иностранного государства. Это не только в России, но и в Казахстане, Израиле, Германии и т.д.», - рассказал заместитель начальника главного управления миграции и оформления гражданства МВД Дилшодбек Муродбеков.

Представитель МВД напомнил, что согласно законодательству, в Узбекистане признается только одно гражданство.

«Если узбекистанец, который живет за рубежом, не вышел из гражданства Узбекистана и въезжает в страну с российским или другим зарубежным паспортом, то он признается гражданином Узбекистана. Если он потерял паспорт или срок действия окончен, то ему оформят новый паспорт гражданина Узбекистана или уже ID-карту. По его желанию, можно оформить загранпаспорт», - отметил он.

Дилшодбек Муродбеков подчеркнул, что «в данном случае нарушения закона нет».

«Если человек не вышел из гражданства, то мы признаем его гражданином Узбекистана. Если он вышел из гражданства Узбекистана, то мы признаем его в качестве иностранного гражданина. Он проходит соответствующую регистрацию, а затем мы, возможно, дадим разрешение на постоянное жительство. По этому вопросу на границе или в других местах у нас не было проблем», - заключил представитель МВД.

В статье 23 закона «О гражданстве Республики Узбекистан» говорится, что гражданство прекращается:

- вследствие выхода из гражданства Республики Узбекистан;

- вследствие утраты гражданства Республики Узбекистан.

Выход из гражданства Республики Узбекистан осуществляется на основании ходатайства гражданина Республики Узбекистан о выходе из гражданства республики в порядке, установленном статьями вышеуказанного закона.

Согласно законодательству, гражданство Республики Узбекистан утрачивается:

а) вследствие поступления лица на военную службу, на службу в органы безопасности, правоохранительные органы, органы государственной власти и управления иностранного государства;

б) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на постоянный консульский учет без уважительных причин в течение семи лет;

в) если прием в гражданство Республики Узбекистан осуществлен в результате предоставления заведомо ложных сведений или поддельных документов;

г) если лицо причинило существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства, либо путем совершения преступлений против мира и безопасности;

д) если лицо добровольно приобрело гражданство иностранного государства;

е) если лицо приобрело гражданство иностранного государства по рождению или по гражданству родителя - гражданина иностранного государства в несовершеннолетнем возрасте и не оформило выход из гражданства иностранного государства по достижении возраста двадцати одного года.

Однако утрата лицом гражданства Республики Узбекистан не влечет изменения гражданства его супруга (супруги) и ребенка (детей).

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