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  • 13 январь 2021 10:19
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Вывески и указатели в местах туризма приведут в соответствие с законом о госязыке

Вывески и указатели в местах туризма приведут в соответствие с законом о госязыке

Определены основные меры в системе Государственного комитета по развитию туризма по вопросам соблюдения законодательства о государственном языке.

 

Как говорится в сообщении Госкомтуризма, в частности, утвержден план отдельных мероприятий "в целях проработки системных вопросов, которые необходимо решить в системе Комитета, начиная от документирования и заканчивая написанием вывесок и объявлений на туробъектах".

 

В соответствии с этим, был определен ряд вопросов, связанных с ведением делопроизводства в системе Комитета и полным переводом всех документов на узбекский язык на основе латиницы, приведением надписей, объявлений и вывесок на объектах и местах туризма в соответствие с законодательством о государственном языке, изданием руководств на основе научно обоснованных исследований в области терминологии в сфере туризма, повышением квалификации сотрудников по ведению делопроизводства на государственном языке.

 

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