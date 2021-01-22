В Узбекистане продлили срок обмена старых монет и купюр до 1 января 2022 года

В Узбекистане продлили срок обмена банкнот и монет 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца до 1 января 2022 года. Их можно обменять в расчетно-кассовых центрах Главных управлений Центрального банка на местах, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Центробанк.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в стране утратили свою силу в качестве законного платежа:

·банкноты 200 сумов образца 1997 года;

·банкноты 500 сумов образца 1999 года.

Взамен этих банкнот с 2018 года на постоянной основе осуществляется выпуск в обращение монет достоинством 200 сумов и 500 сумов.

С 1 июля 2020 года банкноты с этим номиналами, а также банкноты и монеты достоинством 50 сумов и 100 сумов принимаются только расчетно-кассовыми центрами территориальных Главных управлений Центрального банка и обмениваются на денежные знаки, находящихся в обращении.

"Согласно анализу и обращениям до сих пор на руках у населения остаются банкноты и монеты 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца в определенном размере. Решением Правления Центрального банка от 9 января 2021 года установлен последний срок обмена расчетно-кассовыми центрами территориальных Главных управлений Центрального банка банкнот и монет 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца на действующие денежные знаки до 1 января 2022 года", – заключили в регуляторе.