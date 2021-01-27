В Узбекистане планируют запретить насвай. В Минздраве объяснили, зачем это делается

В Узбекистане планируют запретить насвай. Уже разработан законопроект, запрещающий оборот насвая и бездымной табачной продукции. Чем обоснованно это решение, рассказал главный консультант Министерства здравоохранения по борьбе с табакокурением, кандидат медицинских наук Шухрат Шукуров.

"В основном, насвай готовят различными способами в домашних условиях без соблюдения правил санитарии. Если человек будет присутствовать при изготовлении насвая, и своими глазами увидит, какие вещества используются при его приготовлении, он точно откажется от его употребления", – рассказал он.

В частности, в составе насвая есть табачный лист, пепел стеблей хлопчатника или других растений, растительное масло (хлопковое или кунжутное), гашёная известь и добавки-подсластители.

"Если человеку дать эти вещества по-отдельности: строительную известь, пепел, листья табака, разве он будет это употреблять?", – отметил он.

По словам Шукурова, к сожалению, в Узбекистане очень много людей, употребляющих насвай, особенно среди молодёжи. Можно сказать, что почти каждый четвёртый мужчина в стране употребляет насвай.

"В Узбекистане насвай продаётся открыто, на рынках и улицах, возле образовательных учреждений. Нет никаких законодательных актов и указаний по ограничению его производства и продажи. Самое прискорбное в том, что такой вид курения приводит к риску преждевременной смерти тысяч людей", – отметил эксперт.

Он также добавил, что насвай входит в число психоактивных веществ, воздействует на центральную нервную систему и вызывает сильную моральную и физическую зависимость.

Насвай воздействует непосредственно на ротовую полость, глотку, пищевод и желудок, повреждает слизистые оболочки, и, в результате, приводит к развитию рака. Научно доказано, что 95 процентов людей с такой болезнью активно курили насвай.

Кроме того, насвай попадает в кровь, негативно влияет на деятельность головного мозга, печени, почек, поджелудочной железы и других органов, что приводит к различным заболеваниям. Также в ротовой полости возникает нарушение деятельности слюнных желез.

"У мужчин, употребляющих насвай, наблюдается бесплодие, воспаление ротовой полости и дёсен, кариес. Насвай отрицательно влияет на психическое развитие подростков, у них ухудшается память, появляется раздражительность, резко снижается успеваемость во время обучения", – сказал он.

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